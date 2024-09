Tajani | bloccare rigurgiti antisemitismo

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 30 settembre 2024) 11.10 "C'è un rischio" e "attenzione a non confondere la critica pur legittima nei confronti del governo Netanyahu con gli ebrei che vivono in Europa, che sono cittadini europei. In Italia sono cittadini italiani".Così il vicepremier e ministro degli Esteria Restart su Rai 3. "L'è un rigurgito che deve essere assolutamente stroncato, fermato sul nascere", aggiunge, mentre a Milano si denunciano scritte antisemite sui muri di una scuola. Nostro contingente Unifil resta in Libano.