Serie D Gadda e Clementi i commenti del post gara

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di lunedì 30 settembre 2024) I due tecnici del derby Vigor Senigallia e Ancona hanno fatto il punto della situazione al termine di uno scontro adrenalinico ANCONA, 30 settembre 2024 – Giornata dal sapore amaro per l’Ancona di mister. Al termine di una partita combattuta e giocata fino alla fine con intensità, caratteristica che contraddistingue ormai la formazione biancorossa, alla fine è arrivata una sconfitta, la seconda consecutiva. La squadra tuttavia costruisce, gioca, pressa pure con una certa grinta e personalità, ma presenta chiare difficoltà nell’ultima fase realizzativa. E se non c’è bomber Martiniello in serata, è carenza di gol. Insomma, manca quel qualcosa in più a completare un quadro non del tutto completo.