Pietralunghese avanti L’Atletico pareggia al 90

(Di lunedì 30 settembre 2024) ATLETICO BMG 11 ATLETICO BMG (3-5-2): Battistelli; Angeli (1’ st Guazzaroni), Fapperdue (35’ st Giustini), Gianni (11’ st Capitani); Lucaroni (35’ st Toma), Gatti, Giambi, Proietti (12’ st Ziroli), Orlandi; Colombi, Carrello. A disp.: Gasbarra, Boninsegni, Rossi, Martellini. All.: Farsi.(4-3-1-2): Ciribe; Met Hasani, Oliva, Eramo, Lilli (35’ st Biela); Locchi (21’ st Sfasciabasti), Capezzuto, Marietti; Ventanni (21’ st Simoncini); Mangiaratti (21’ st Duranti), Bebeto (46’ st Marinelli). A disp.: Nappo, Varone, Masellis, Brunella. All.: Pierotti. Arbitro: Colalelli di Terni (Marotta di Orvieto e Cicalini di Perugia). MarcatorI: 45’ pt Bebeto (P), 45’ st Colombi rig. (A). Note: espulsi a fine partita Carrello (A) e Locchi (P) per scorrettezze. Spettatori 300 circa con folta rappresentanza ospite. Ammoniti: Gianni, Fapperdue (A), Duranti (P).