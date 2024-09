Pier Silvio Berlusconi scende in campo? Ridda di voci ma per le fonti sono solo fantasie

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di lunedì 30 settembre 2024) (Adnkronos) – Torna a circolare l'ipotesi che vedrebbeprossimo a seguire le orme del padre ere in politica.che rimbalzano da un organo di stampa all'altro all'indomani dell’emissione del francobollo commemorativo in occasione del compleanno del Cavaliere. C'e' chi ritiene possibile un ingresso ufficiale in politica tra il 2025 e L'articoloindi, ma per le” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.