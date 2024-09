Pescara-Carpi la conferenza di mister Baldini e l’anticipo di formazione

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 30 settembre 2024) Ilospita questa sera alle 20.45 ilnella settima giornata di campionato di Serie C. Il tecnico degli abruzzesi, Silvio, anticipa le mosse didurante lanel prepartita. “Sicuramente cambieremo qualcosa, valuteremo dopo l’ultimo allenamento ma rispetto a giovedì ci saranno delle novità. La cosa positiva è che sono tutti a disposizione, vincere aiuta anche la salute. La squadra sta facendo bene, come dice Zeman, si inizia dagli attaccanti a difendere e se i nostri difensori hanno palloni facili è grazie al lavoro degli altri reparti. Dobbiamo esprimere il nostro valore e non pensare che l’avversario sia più debole perché altrimenti ci incartiamo. Le partite vanno giocate al massimo, solo così si può andare lontano. La nostra magia non nasce dal caso, ce la siamo cercata“.