Parla Righi ancora lui | Mi assumo io le colpe

(Di lunedì 30 settembre 2024) Per la terza volta in questa settimana è stato il direttore sportivo Emanuelea presentarsi in sala stampa, a ripetere lo stesso copione, a prendersi tutte lee cercare di difendere un progetto tecnico fallito già dopo un mese con l’esonero di Carrera. Le scelte di mercato fatte per giocare con tre attaccanti sono naufragate davanti alla squadra messa in campo dal neo arrivato tecnico Ledesma che si è schierato con cinque uomini in difesa, lasciando da solo il ‘povero bomber’ Corazza che starà rimpiangendo di aver accettato le lusinghe dell’Ascoli, credendo alle promesse che la squadra avrebbe giocato per far gol. L’Ascoli di Ledesma proseguendo il ‘non gioco’ di quello di Carrera, è stato una delusione, non ha praticamente superato mai la metà campo nel primo tempo, ha avuto una chance nella ripresa e alla fine ha perso.