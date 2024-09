Muore travolto da un’auto mentre nasce il suo secondo figlio

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di lunedì 30 settembre 2024) La notte tra il 6 e il 7 settembre un rider di 31 anni è morto in seguito ad un incidente stradale. L’uomo era stato investito dacondotta da una donna di 24 annistava facendo l’ultima consegna prima di rientrare a casa. È successo a Limena nel padovano. Trasportato d’urgenza in ospedale è rimasto incosciente per giorni, attaccato ad un respiratore artificiale, fino alla dichiarazione di morte celebrale. Proprio in questi giorni è nato il suo. Leggi anche: Maxi incidente sulla Statale: auto diventano cumuli di lamiere Leggi anche: Chiara Petrolini, si mette malissimo per lei: la decisione della procura Riderdail suoÈ morto nelle scorse ore Alì Jamat, 31 anni, rider pachistano rimasto coinvolto in un incidente stradale a Limena (Padova) la notte tra il 6 e il 7 settembre.