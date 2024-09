Monica Bellucci 60 anni da favola dall’Umbria al cinema

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 30 settembre 2024) Firenze, 30 settembre 2024 -, che oggi compie 60, Francesca Neri e Sabrina Ferilli che li hanno festeggiati rispettivamente il 10 febbraio e il 28 giugno: bastano tre nomi per scompaginare in un attimo tutti i falsi miti sull'età e la bellezza. Sono loro, tre icone assolute dell'universo femminile, a guidare il plotone degli splendidi sessantenni del 2024, al punto da poter dire senza esitazione che i Sessanta sono i nuovi Cinquanta, e che tutto slitta nettamente di un decennio. Ad aver compiuto 60quest’anno sono state anche bellissime come Juliette Binoche, Elle McPherson e Isabella Ferrari. Tra gli altri complevip, spegneranno 60 candeline Fabio Fazio il 30 novembre, Antonio Albanese il 10 ottobre e Luciana Littizzetto il 29 ottobre.