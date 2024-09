L’ultimo esame del ministro Giuli alla Sapienza | 30 con contestazione dei Collettivi

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 30 settembre 2024) IlAlessandroha sostenuto il suo ultimouniversitario a Ladi Roma: contestato all’ingresso della Facoltà Alessandrodella Cultura, ha concluso il suo percorso accademico all’Università La, superandocon il massimo dei voti. Un risultato che lo porta ormai a un passo dlaurea in Storia e Teoria delle Dottrine Teologiche, a 48 anni.universitario delAlessandroa LaLa prova si è svolta in un’atmosfera carica di tensione, spiega La Repubblica, tra le contestazioni degli attivisti del collettivo studentesco Cambiare Rotta e le polemiche sorte per la modalità a distanza dell’, riservata solo a casi straordinari.