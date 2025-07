Atletico Madrid Correa lascia i Colchoneros e va a giocare in Messico | ufficiale l’accordo con il Tigres

Dopo oltre dieci stagioni con l’Atlético Madrid, Angel Correa si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera in Messico. Il talento argentino ha ufficialmente firmato con i Tigres UANL, lasciando i Colchoneros e la Liga per affrontare una sfida stimolante in Nord America. Un trasferimento che segna un importante cambio di rotta per il calciatore e per i fan. La sua avventura internazionale sta per cominciare: cosa riserverà il futuro?

Atletico Madrid, Correa lascia i Colchoneros e andrà a giocare in Messico: è ufficiale l'accordo con il Tigres. Il comunicato del club Dopo oltre dieci stagioni con l'Atlético Madrid, Angel Correa saluta la Liga spagnola e si prepara a una nuova avventura in Messico. Il campione del mondo argentino ha firmato con il Tigres UANL

