L' infortunio non ferma Sinner in soli tre set batte Shelton a Wimbledon

lottando con determinazione e mentalità vincente, dimostrando che nessun infortunio può fermare il suo talento. Jannik Sinner si qualifica per le semifinali di Wimbledon, la terza prova stagionale del Grande Slam, dopo aver battuto in tre set l'americano Shelton. La sua performance, coronata da un match point, evidenzia la forza e la resilienza di un campione in ascesa. Ormai ci conosciamo bene, sto...

Jannik Sinner si qualifica per le semifinali di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam. Nei quarti l'azzurro, numero 1 del mondo ha battuto in tre set l'americano Ben Shelton, numero 10 del seeding, con il punteggio di 7-6 (2), 6-4, 6-4 al terzo match point. 'La sensazione oggi è diversa, sono molto contento della mia performance. Lui serve molto bene ed è difficile avere chance, ma ce l'ho fatta. Ormai ci conosciamo bene, sto cercando di affrontare queste battaglie al meglio ed è una bellissima sensazione giocare di fronte a voi'. Queste le prime parole di Jannik Sinner sul campo n. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - L'infortunio non ferma Sinner, in soli tre set batte Shelton a Wimbledon

In questa notizia si parla di: sinner - shelton - wimbledon - infortunio

Pronostico Sinner-Shelton: dubbi sull’azzurro dopo la grande paura - Sinner Shelton è uno dei match più attesi dei quarti di Wimbledon, con i fan che si chiedono cosa aspettarsi da questa sfida.

Possiamo tirare tutti un sospiro di sollievo: Jannik Sinner non si ritirerà da Wimbledon e sarà in campo contro Shelton per il quarto di finale Dopo il doppio spavento causato dall'infortunio al gomito contro Dimitrov e dall'annullamento dell'allenamento del po Vai su Facebook

Come sta Sinner dopo l'infortunio al gomito a Wimbledon:giocherà contro Shelton?|http://Corriere.it @Deiana_Luca9 @MercRF @Barbaga3Gaetano @LoStregattoo @eleonora_aloise @Sinnerc4 @AndreaPecchia1 Vai su X

La strategia di Sinner, oggi contro Shelton a Wimbledon: allenamento alle 11.30 con Vasamì con una fasciatura al braccio; Sinner: test ok, oggi il quarto con Shelton; Sinner sta meglio e dovrebbe giocare. Cahill: Jannik ha palleggiato su campi coperti.

Wimbledon 2025, Sinner asfalta Shelton e vola in semifinale! - Wimbledon 2025, Sinner supera l'infortunio al gomito e batte Shelton con un netto tre a zero, volando così in semifinale! Secondo generationsport.it

Sinner in semifinale a Wimbledon: quando gioca e chi sfiderà? - Dopo aver battuto in tre set Shelton, il numero uno al mondo attende il vincente dell'altra semifinale che vede di fronte Djokovic e l'altro azzurro Cobolli ... Da msn.com