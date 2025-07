Il caso della morte di Manuela Murgia riaperto dopo 30 anni | 80 giorni di tempo per trovare il dna sui vestiti

Dopo oltre tre decenni, il caso di Manuela Murgia riapre uno spiraglio di verità. La giovane trovata senza vita nel 1995 potrebbe finalmente svelare i misteri che avvolgono quella tragica vicenda, grazie a nuovi accertamenti e all’analisi dei vestiti. Con 80 giorni di tempo, la giustizia indaga con una prospettiva rivoluzionaria: l’ipotesi di omicidio volontario. Tutto è in gioco, anche il destino di chi si nasconde dietro questa tragica storia.

Dopo 30 anni si apre uno spiraglio nel caso di Manuela Murgia, la 16enne trovata senza vita il 5 febbraio 1995 nel canyon di Tuvixeddu, a Cagliari. Il gip ha concesso 80 giorni di tempo per analizzare le buste con i vestiti. Si tratta di una morte archiviata per ben due volte per suicidio e per mancanza di elementi, ma che oggi la giustizia è tornata a scandagliare con una nuova e pesante ipotesi: omicidio volontario. L’unico indagato è Enrico Astero, ex fidanzato della giovane, oggi 54enne, accusato anche di violenza sessuale. L’indagine, riaperta nel 2023 su impulso della famiglia di Manuela, ha preso una svolta con l’avvio dell’ incidente probatorio presso il tribunale di Cagliari. 🔗 Leggi su Open.online