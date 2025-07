Uomo si avvicina pericolosamente a un’orsa coi cuccioli per filmarli in Romania | il plantigrado reagisce – Video

In un mondo dove il rispetto per la natura è fondamentale, un episodio avventato nel cuore delle montagne rumene riaccende i riflettori sulla convivenza tra uomo e animale. Un uomo si avvicina troppo a un’orsa con i suoi cuccioli nel Transfagarasan, rischiando gravi conseguenze. La scena, catturata in un video, ci ricorda come comportarsi correttamente di fronte a creature selvagge, perché il rispetto e la prudenza sono le chiavi per evitare tragedie.

A distanza di due giorni dalla tragedia che è costata la vita al motociclista italiano Omar Farang Zin, in Romania sta facendo discutere un nuovo episodio che ha coinvolto un uomo e un’orsa nel tratto montano del Transfagarasan. Come si vede nel video, l’automobilista – sceso dall’auto – si avvicina in modo pericoloso al plantigrado, in compagnia dei propri cuccioli. Insomma, l’abc di ciò che non si dovrebbe fare quando ci si trova di fronte a una grande carnivoro. L’orsa, spaventata dalla presenza dell’uomo, ha reagito, correndo nella sua direzione. L’automobilista, per mettersi in salvo, è entrato nella macchina dal finestrino. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Uomo si avvicina pericolosamente a un’orsa coi cuccioli per filmarli in Romania: il plantigrado reagisce – Video

In questa notizia si parla di: uomo - avvicina - orsa - cuccioli

Aviaria, Bassetti 'muta e si avvicina all'uomo ma in Italia ancora sottovalutazione' - L’aviaria Bassetti si muove silenziosa tra noi, mentre in Italia si sottovaluta ancora il rischio. Studi condotti con l’Intelligenza Artificiale rivelano come il virus H5N1 trovi nuovi modi per eludere le difese immunitarie.

"Finché l’uomo attraverserà la strada di un’orsa con i cuccioli, finché quell’orsa avrà paura aggredirà per difenderli. Ogni madre, di qualsiasi specie sia, difende i propri piccoli. È l’uomo, non l’orsa, che non è al suo posto. Gli orsi se ne fregano di noi, non ci ag Vai su Facebook

Uomo si avvicina pericolosamente a un’orsa coi cuccioli per filmarli in Romania: il plantigrado…; Romania, motociclista italiano s'avvicina a un’orsa con cuccioli e viene ucciso. Abbattuto l'animale; Uomo ucciso da un’orsa in Romania.

I tre cuccioli dell’orsa abbattuta dopo aver ucciso un motociclista in Romania saranno catturati (e sono condannati alla cattività) - Tragico destino per i tre cuccioli dell’orsa abbattuta dopo aver ucciso un motociclista italiano: saranno catturati. Come scrive greenme.it

Romania, i cuccioli dell’orsa abbattuta, ora abbandonati, saranno portati in un centro di riabilitazione - L’orsa che ucciso il turista italiano Omar Farang Zin lungo la Transfagarasan, è stata abbattuta, come stabilito dall’ordinanza d’urgenza OUG 81/2021, e al momento i tre piccoli vagano per la foresta ... Si legge su ilfattoquotidiano.it