Inter pugno duro con Çalhano?lu | il club cambia strategia e gestione interna

L'Inter è in una fase di cambiamenti importanti e necessari sia sul piano prettamente di gioco e di rosa ma anche sul piano decisionale a livello societario. E Hakan Calhanoglu insegna. PUGNO DURO – L'Inter sta cambiando pelle. Non solo sul campo, con l'arrivo di giovani talenti e l'inizio del nuovo ciclo targato Chivu, ma anche nelle dinamiche interne e nella gestione dei calciatori. Dopo anni in cui le esigenze individuali spesso influenzavano le strategie societarie, il club nerazzurro ha scelto una linea più netta: niente sconti, né concessioni senza basi solide. Lo dimostra il caso Hakan Çalhano?lu, che ha manifestato, se pur velatamente, la volontà di trasferirsi al Galatasaray, club turco che lo corteggia da settimane.