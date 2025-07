Caso ' Angeli e Demoni' cadono le accuse

In un epilogo inatteso, le accuse nel caso Angeli e Demoni sul presunto sistema di affidi illeciti vengono quasi tutte archiviate. La sentenza del tribunale di Reggio Emilia ridimensiona il caso Bibbiano a sole tre condanne con pene sospese, segnando un'importante svolta nel dibattito pubblico e nelle speranze di giustizia. Un verdetto che invita a riflettere sulla complessità della verità e sulla fragilità delle accuse in un sistema giudiziario sotto scrutinio.

19.55 Nella sentenza del processo 'Angeli e Demoni', sul presunto sistema di affidi illeciti, le accuse cadono quasi tutte. Nella decisione dei giudici del tribunale collegiale di Reggio Emilia il caso Bibbiano si riduce a 3 condanne,con pena sospesa:due anni a Federica Anghinolfi (per 2 capi di imputazione), ex responsabile dei Servizi sociali della Val d'Enza,e un anno e 8 mesi all'assistente sociale Francesco Monopoli,5 mesi a Flaviana Murru,neuropsichiatra.Assoluzione per 14 imputati. Erano oltre cento i capi di imputazione. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it