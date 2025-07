Fine vita il testo in Senato il 17 luglio

Il dibattito sul fine vita si infiamma: il testo arriverà in Senato il 17 luglio, portando con sé importanti novità e riflessioni etiche. Mentre si rafforzano le cure palliative e si esclude il coinvolgimento diretto del Servizio Sanitario Nazionale nel trattamento, la discussione si concentra su diritti, limiti e responsabilità. Un momento cruciale che potrebbe ridefinire i confini dell’assistenza e della dignità umana nel nostro Paese.

Il provvedimento sul fine vita arriva in Senato il 17 luglio. Il testo nega l’esistenza di un “diritto all’assistenza al suicidio assistito”, rafforza le cure palliative ed esclude il Servizio Sanitario Nazionale dal coinvolgimento nel trattamento. Servizio di Raffaella Frullone TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Fine vita, il testo in Senato il 17 luglio

In questa notizia si parla di: fine - vita - testo - senato

Il Governo impugna la legge della Toscana sul fine vita. Ira delle opposizioni, "è codardia" - Il governo ha deciso di impugnare la legge toscana sul fine vita, scatenando l'ira delle opposizioni che la definiscono una scelta "codarda" e "ipocrita".

FINE VITA: due Italie a confronto? Spero vivamente di no. In questi giorni il Senato ha approvato in Commissione un testo base sul suicidio medicalmente assistito. Ma anziché aprire una strada di dignità, sembra erigere un muro, o quanto meno un percorso a Vai su Facebook

#Italia | Adottato in Senato il testo base sul fine vita https://acortar.link/s7a5C5 Vai su X

Fine vita, il testo in Senato il 17 luglio; Fine vita: che cosa prevede la proposta della maggioranza; Fine vita, il centrodestra scopre le carte: esclusa la sanità pubblica, sull’accesso deciderà un….

Fine vita, ok commissioni Senato a testo base: opposizioni votano contro - Il ddl sul fine vita è stato adottato come testo base delle commissioni Giustizia e Sanità del Senato, dopo il voto di questa mattina a Palazzo Madama. Riporta msn.com

Fine vita, legge in commissione al Senato. Gli emendamenti del Pd, l’ apertura di FdI: "Discutiamo" - Opposizioni all’attacco per cambiare la norma del centrodestra, che martedì verrà discussa prima di andare in aula la settimana successiva ... Riporta repubblica.it