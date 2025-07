Lucca Comics & Games | Montecatini Terme diventa capitale degli eSports con le Finali del Campionato Italiano di League of Legends

Montecatini Terme si prepara a scrivere una nuova pagina di storia degli eSports, ospitando le finali del campionato italiano di League of Legends. Questa straordinaria collaborazione, parte del progetto Lucca 365, trasforma la città in una vera capitale del gaming, unendo cultura, tecnologia e spettacolo in un’esperienza unica che incanterà appassionati e neofiti. Un evento che promette di lasciare il segno e rafforzare il legame tra le eccellenze italiane nel mondo digitale.

Nell’ambito del progetto Lucca 365, il progetto che si propone di ampliare la proposta di Lucca Comics & Games – fatta di grandi eventi, mostre, premi, residenze artistiche, progetti educativi e molto altro – durante tutto il corso dell’anno, nasce una collaborazione continuativa con il Comune di Montecatini Terme. Dopo le finali disputate presso Unicredit Pavilion, Teatro Ciak a Milano, Teatro Olimpico, CinecittĂ World a Roma e Napoli presso la Mostra d’Oltremare, Montecatini Terme si prepara ad accogliere un evento senza precedenti capace di unire tradizione e innovazione: le Semifinali e Finali del Campionato Italiano di League of Legends (LIT League of Legends Italian Tournament) organizzate da PG Esports licenziatario ufficiale di LIT- massima competizione ufficiale italiana dedicata al celebre videogioco di Riot Games. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Lucca Comics & Games: Montecatini Terme diventa capitale degli eSports con le Finali del Campionato Italiano di League of Legends

