Sommer Inter il Galatasaray fa retromarcia | operazione a rischio il motivo

Il futuro di Yann Sommer, portiere svizzero di grande esperienza, tiene banco nel calciomercato internazionale. Dopo un interesse iniziale, il Galatasaray ha deciso di mettere in stand-by la possibile operazione, rischiando di complicare i piani dell’Inter. La situazione si fa intricata e il destino di Sommer potrebbe assumere risvolti inaspettati: tutti i dettagli emergono dalle ultime notizie. Ma cosa riserverà il futuro per il talento svizzero? Restate con noi per scoprirlo.

Sommer Inter, le ultime sul futuro del portiere svizzero dopo l’interessamento da parte del Galatasaray. Tutti i dettagli in merito. Il futuro di Yann Sommer potrebbe presto diventare un tema caldo per l’ Inter, con il Galatasaray che ha deciso di mettere in standby l’opzione per il portiere svizzero. Secondo quanto riportato da Fanatik, il club turco ha raggiunto un accordo preliminare con il 36enne estremo difensore, ma non ha ancora ufficializzato l’intesa. La dirigenza del Galatasaray, infatti, ha deciso di rallentare la trattativa poichĂ© è alla ricerca di opzioni migliori per rimpiazzare il leggendario Fernando Muslera. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Sommer Inter, il Galatasaray fa retromarcia: operazione a rischio, il motivo

In questa notizia si parla di: inter - sommer - galatasaray - retromarcia

ESCLUSIVA IN – Marco Rossi (CT Ungheria): «Napoli, sorpreso! Donnarumma o Sommer da pallone d’Oro. Inter, 2 fotogrammi» - In un'intervista esclusiva su Inter-News.it, Marco Rossi, CT dell'Ungheria, condivide le sue impressioni sul duello tra Inter e Napoli e il tema del Pallone d'Oro, con i nomi di Donnarumma e Sommer in primo piano.

Inter, Calhanoglu e Sommer assieme in vacanza: il Galatasaray 'apprezza'; Inter, Felipe Melo è stanco di aspettare; Sommer Inter, il Galatasaray fa retromarcia: il motivo.

In Turchia – Sommer, decisione a sorpresa: via libera al Galatasaray. Ora trattativa con l’Inter - Il club turco è in Italia per trattare Osimhen col Napoli, ma potrebbe approfondire i discorsi anche col club nerazzurro ... Come scrive fcinter1908.it

Dalla Turchia - Inter-Galatasaray, non solo Calhanoglu al centro dei discorsi: i nerazzurri chiedono Yilmaz - Discorsi, però, che secondo la stampa turca sono a doppio senso, perché nelle ultime è emerso l'interesse dei nerazzurri per un gioiello della società di Istanbul. Riporta calciomercato.com