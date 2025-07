Massacrato di botte e abbandonato sull'asfalto muore in ospedale | arrestato un 69enne per omicidio

Una tragica sera a Villa De Sanctis si è consumata una scena di violenza che ha spezzato una vita. Un uomo di 69 anni, dopo aver massacrato un’altra persona e abbandonandola in fin di vita, è stato arrestato con l’accusa di omicidio aggravato. La vittima, trasferita d’urgenza in ospedale, non ce l’ha fatta. Un'altra drammatica storia che scuote la comunità, lasciando domande e sconcerto. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli.

L'ha picchiato e lasciato agonizzante a Villa De Sanctis. Trasferito in ospedale, è morto poco dopo: arrestato per omicidio aggravato un 69enne. 🔗 Leggi su Fanpage.it

