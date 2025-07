Omicidio Tramontano no alla giustizia riparativa per Impagnatiello

La Corte d’Assise d’Appello di Milano ha respinto la richiesta di giustizia riparativa di Alessandro Impagnatiello, condannato all’ergastolo per l’omicidio di Giulia Tramontano. Una decisione che riaccende il dibattito sulla revisione delle misure penali e sulla possibilità di recupero per i condannati. La vicenda, che ha sconvolto l’Italia, evidenzia come la giustizia voglia rappresentare un’ultima frontiera di riscatto e responsabilità.

La Corte d’Assise d’Appello di Milano ha rigettato l’istanza di accesso alla giustizia riparativa presentata dalla difesa di Alessandro Impagnatiello, condannato all’ergastolo per l’omicidio della fidanzata Giulia Tramontano. Servizio di Nicola Ferrante TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Omicidio Tramontano, no alla giustizia riparativa per Impagnatiello

In questa notizia si parla di: omicidio - tramontano - giustizia - riparativa

