Sancho Juve Giovanni Albanese a sorpresa | La Juventus ha tutte le intese ma vuole riflettere bene valutazioni in corso pure sugli aspetti caratteriali! Cosa sta succedendo

La Juventus sembra essere vicina a un accordo con Jadon Sancho, ma la società bianconera preferisce riflettere attentamente prima di finalizzare il trasferimento. Giovanni Albanese, noto giornalista di Gazzetta e Sportitalia, evidenzia che le intese di massima ci sono, ma si valutano ancora aspetti caratteriali e altre valutazioni in corso. Cosa sta succedendo nel cuore delle trattative? La risposta potrebbe influenzare il futuro di Sancho in bianconero.

Sancho Juve: Giovanni Albanese, giornalista di Gazzetta e Sportitalia, ha commentato le ultime novità sul trasferimento in bianconero dell’inglese. Attraverso il suo profilo X, il giornalista Giovanni Albanese ha inquadrato gli ultimi aggiornamenti relativi al possibile trasferimento di Jadon Sancho alla Juve. Ecco quali sono le novità sul giocatore del Manchester United. La #Juventus ha tutte le intese di massima necessarie per chiudere #Sancho, ma vuole riflettere bene: valutazioni in corso pure su tutti gli aspetti caratteriali, alla Continassa nessuno vuole sbagliare più nulla. — Giovanni Albanese (@GiovaAlbanese) July 9, 2025 PAROLE – «La Juventus ha tutte le intese di massima necessarie per chiudere Sancho, ma vuole riflettere bene: valutazioni in corso pure su tutti gli aspetti caratteriali, alla Continassa nessuno vuole sbagliare più nulla». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Sancho Juve, Giovanni Albanese a sorpresa: «La Juventus ha tutte le intese ma vuole riflettere bene, valutazioni in corso pure sugli aspetti caratteriali!». Cosa sta succedendo

