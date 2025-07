Video-trappola non segnalata | così il Comune viola la privacy e paga le spese

Il caso scuote Lecce: il Comune condannato a pagare le spese legali per aver omesso di segnalare una video-trappola contro l’abbandono illecito di rifiuti. Una vicenda che solleva importanti questioni sulla tutela della privacy e sull’efficacia delle misure di controllo pubblico. La decisione del Tribunale mette in discussione le modalità con cui le amministrazioni comunali devono agire, rispettando i diritti dei cittadini e garantendo la legalità.

LECCE – Il Comune di Lecce è stato condannato a pagare 375 euro di spese di giudizio per non aver opportunamente segnalato una video-trappola posizionata per indentificare i responsabili dell’odioso fenomeno dell’abbandono dei rifiuti. Lo ha deciso il Tribunale con una recente sentenza di. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

In questa notizia si parla di: trappola - comune - spese - segnalata

Cade nella strada "trappola". Citati Comune e Ferrovie - Il 24 agosto 2022, Alessia De Gennaro ha vissuto un tragico incidente sulla strada del suo comune, quando un’improvvisa trappola del manto stradale, posizionata vicino alle ferrovie, ha causato il suo sbandamento.

Scatta l’allarme insetti a Roma dove è stata segnalata una massiccia presenza di insetti, simili alle blatte, ma dotati di “ali" https://tinyurl.com/4xn3rdmb Vai su Facebook

Video-trappola non segnalata: così il Comune viola la privacy e paga le spese; Tuffi da brivido nel fiume. “Correnti pericolose, mulinelli come trappole”; Annullate le sanzioni-trappola con il T-Red, il caso a Pescara.

Trappola per topi fai da te: come catturare ospiti indesiderati - MSN - Con pochi materiali di uso comune possiamo evitare spese esose e catturare ospiti indesiderati in ... Scrive msn.com

Pesaro, radici-trappola, 16enne cade in scooter: «Nessuna segnalazione, chiedo i danni al Comune» - MSN - Ora chiede i danni al Comune perché «la strada era dissestata, ma non segnalata». Come scrive msn.com