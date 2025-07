Renzi fa il martire | Lascio Mondadori Prende malissimo la stroncatura di Pier Silvio Berlusconi

Matteo Renzi si trova ancora una volta al centro di un fuoco incrociato politico, e questa volta la sua reazione sembra più da vittima che da uomo di Stato. La sua risposta alle parole di Pier Silvio Berlusconi, che aveva criticato la perdita di peso politico di Renzi, appare come un tentativo di spargere accuse e alimentare il protagonismo. Ma davvero questa è la strada giusta per ripristinare credibilità e autorevolezza?

"Lascio la Mondadori". Matteo Renzi ha preso malissimo le dichiarazioni di Pier Silvio Berlusconi che aveva rilevato la perdita di peso politico e di credibilità elettorale durante la presentazione dei palinsesti Mediaset. La reazione è alquanto infantile, sfiorando il vittimismo e la permalosità che poco si addicono a una ex premier. "Oggi Pier Silvio Berlusconi è intervenuto a gamba tesa in difesa di Giorgia Meloni. Ha detto che il governo Meloni è il migliore d'Europa". Figurarsi, ha scritto un libro contro "l'influencer" Meloni, e ora l'elogio sperticato per la premier ed il governo sono troppo per lui.

