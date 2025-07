Sinner torna a fare Sinner neanche il miglior Shelton e il gomito gli fanno paura | Ho giocato il mio miglior tennis

Sinner torna a fare Sinner, dimostrando di non temere neanche il miglior Shelton o il dolore al gomito. Dopo aver pescato un jolly contro Dimitrov e superato momenti di incertezza, la sua vittoria contro Ben Shelton nei quarti di Wimbledon è la prova che il suo talento e determinazione sono più forti di ogni ostacolo. È il momento di credere ancora di più in questo straordinario campione, pronto a scrivere un nuovo capitolo di leggenda.

Jannik Sinner torna a fare Jannik Sinner. Dopo il jolly pescato contro Grigor Dimitrov negli ottavi e dopo 48 ore di preoccupazioni per via delle condizioni del gomito destro, è arrivata la risposta che serviva. Quella che riporta il sereno, cancella ogni perplessità , rialza la fiducia. È la vittoria su Ben Shelton nei quarti di finale di Wimbledon per 7-6 6-4 6-4, che regala al numero 1 del mondo il ritorno in semifinale ai Championships dopo due anni. L’azzurro supera ancora una volta lo statunitense, come già era accaduto un anno fa, sempre a Londra, e nell’ultimo Australian Open. Ottocento punti che rafforzano il margine nel ranking su Carlos Alcaraz. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sinner torna a fare Sinner, neanche il miglior Shelton e il gomito gli fanno paura: “Ho giocato il mio miglior tennis”

In questa notizia si parla di: sinner - miglior - torna - fare

Miglior ascolto dell'anno per il tennis su Sky Sport con la vittoria di Sinner su Cerundolo - La vittoria di Jannik Sinner su Francisco Cerundolo agli Internazionali d’Italia ha segnato un record di ascolti per il tennis su Sky Sport.

Come ho già detto un paio di volte, se nella finale di Bologna la squadra di Davis dovesse fare a meno di Berrettini e Sinner, il Fabio Fognini del match al quinto con Alcaraz potrebbe tornare utile. Anche per la sua esperienza. Al momento, per quanto mi rigua Vai su Facebook

Sinner torna a fare Sinner, neanche il miglior Shelton e il gomito gli fanno paura: “Ho giocato il mio…; Sinner-Shelton, diretta live quarti Wimbledon: Jannik avanti di un set, ma il gomito torna a fare male; Sinner torna più forte e può fare subito il Grande Slam.

Jannik Sinner torna in campo a sorpresa! Il depistaggio e l’allenamento top-secret - Tanto interesse c’è su quello che farà Jannik Sinner, in vista dei quarti di finale a Wimbledon contro l’americano Ben Shelton. Come scrive informazione.it

Sinner ai quarti di Wimbledon: vede l’inferno, poi Dimitrov si ritira. “Non mi sento vincitore” - Invece tutto si è concluso nella maniera più clamorosa possibile: il ritiro di Grigor Dimitrov che salva Jannik Sinner. Riporta ilfattoquotidiano.it