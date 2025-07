Dai successi in campo alle ombre della legalità: la storia di un ex calciatore milanista, campione con due scudetti e 150 presenze, che si è improvvisamente trovato al centro di accuse di truffa e di aver nascosto 90 milioni di euro. La sua vicenda svela quanto sia fragile la linea tra gloria e crisi, ricordandoci che anche le stelle più splendenti possono cadere inaspettatamente.

2 scudetti e 150 presenze al Milan, poi le gravi accuse di truffa Ha fatto sparire 90 milioni di euro"> La vita di un calciatore non è sempre rose e fiori, soprattutto dopo il ritiro, quando le luci della ribalta si spengono. La carriera di un calciatore, per quanto ricca di fama e denaro, è breve e intensa. Molti atleti, abituati a ritmi serrati, attenzioni mediatiche e conti bancari floridi, si trovano spaesati una volta appesi gli scarpini al chiodo. Il ritiro coincide spesso con un vuoto identitario difficile da colmare: senza allenamenti, spogliatoio e obiettivi settimanali, alcuni ex giocatori faticano a reinventarsi una vita stabile e soddisfacente. 🔗 Leggi su Napolipiu.com