Malati oncologici via libera alle norme salva-lavoro

Un sostegno concreto per chi affronta la battaglia più difficile. Con l’approvazione definitiva da parte del Senato, le nuove norme salvavita garantiscono ai malati oncologici di conservare il proprio posto di lavoro, offrendo speranza e dignità in un momento cruciale. Una conquista che rafforza il diritto alla cura senza rinunciare alla professionalità. La lotta contro il cancro diventa anche una battaglia per i diritti.

Il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge sulla “conservazione del posto di lavoro per i malati oncologici”. Servizio di Lucia Ascione TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Malati oncologici, via libera alle norme salva-lavoro

