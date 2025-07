Clamoroso in serie A | Retegui vola in Arabia! Stipendio monstre per l' attaccante e 60 milioni all' Atalanta

Un vero e proprio tsunami di mercato scuote la Serie A: Mateo Retegui vola in Arabia Saudita con un ingaggio da sogno e una cifra da capogiro per l’Atalanta. L’attaccante, recentemente naturalizzato italiano, ha deciso di lasciare Bergamo per un’offerta monstre che supera i 60 milioni complessivi. Un trasferimento che segna un nuovo capitolo nella carriera di Retegui e rappresenta un colpo sensazionale nel panorama calcistico internazionale.

Mateo Retegui ha accettato l'offerta dell’Al-Qadsiah di un quadriennale a 20 milioni a stagione e lascerà certamente l’Atalanta. I dirigenti bergamaschi sono in fase di closing con il club saudita e la trattativa si chiuderà con 60 milioni più bonus per la cessione a titolo definitivo del cartellino. Retegui, nazionale italiano naturalizzato, era stato preso dai nerazzurri l’estate scorsa. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Clamoroso in serie A: Retegui vola in Arabia! Stipendio monstre per l'attaccante e 60 milioni all'Atalanta

