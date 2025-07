Angela Galbiati aggredita dai ladri in casa avevano tentato di soffocarla con un cuscino | condannati due fratelli

Una notte terribile ha segnato la vita di Angela Galbiati, vittima di un'aggressione brutale da parte di due fratellastri tossicodipendenti, condannati per aver tentato di soffocarla con un cuscino durante un raid a Biassono. La giustizia ha fatto il suo corso, portando alla condanna dei colpevoli. Un episodio che riaccende il dibattito sulla sicurezza e la protezione delle persone più vulnerabili. Continua a leggere.

Sono stati condannati i ladri che la notte del 20 giugno 2024 hanno derubato e aggredito Angela Galbiati, 70 anni, consigliera comunale a Biassono (Monza e Brianza): erano due fratellastri con problemi di tossicodipendenza e precedenti penali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: angela - galbiati - ladri - condannati

Rapina a Biassono: 5 anni di carcere per l’assalto a casa di Angela Galbiati - Un drammatico episodio scuote Biassono: cinque anni di carcere sono stati inflitti per l'assalto alla casa di Angela Galbiati.

Angela Galbiati aggredita dai ladri in casa, avevano tentato di soffocarla con un cuscino: condannati due fratelli; Biassono, rapina in casa alla consigliera Angela Galbiati: condannati due fratellastri; Consigliera comunale aggredita in casa per rapina: condannati due fratellastri.

Angela Galbiati aggredita dai ladri in casa, avevano tentato di soffocarla con un cuscino: condannati due fratelli - Sono stati condannati i ladri che la notte del 20 giugno 2024 hanno derubato e aggredito Angela Galbiati, 70 anni, consigliera comunale a Biassono (Monza ... Da fanpage.it

Rapina choc alla consigliera. Due fratellastri condannati - Il Giorno - Due fratellastri condannati Assaltarono le case di via Volta a Biassono, tra cui quella di Angela Galbiati "Mi sono svegliata e in camera c’erano uomini con il ... Scrive ilgiorno.it