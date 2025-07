Mercato Juve Ceccarini alimenta i possibili ‘rimpianti’ per quel colpo | Ho l’impressione che il giocatore non sia entusiasta perché vuole andare alla Juventus

Il mercato della Juventus si fa sempre più caldo, con voci e suggestioni che alimentano i sogni dei tifosi. Niccolò Ceccarini, esperto di mercato, non ha nascosto i rimpianti legati a un possibile arrivo mancato che potrebbe aver lasciato l’amaro in bocca ai supporter bianconeri. Le ultime indiscrezioni indicano un forte interesse per Osimhen, segno di una strategia ambiziosa e determinata a rinforzare la squadra. La vera domanda ora è: la Juve agirà in tempo per coronare questi desideri?

Mercato Juve, Niccolò Ceccarini ha parlato così del possibile colpo dei bianconeri, alimentando i rimpianti del suo mancato approdo a Torino. Intervistato su Radio Bianconera durante Cose di Calcio, il direttore di TuttoMercatoWeb.com Niccolò Ceccarini si è espresso così a proposito del mercato Juve, focalizzando la sua attenzione su Conceicao, Kolo Muani, Vlahovic e soprattutto Osimhen. Di seguito riportate le sue dichiarazioni sui movimenti del club bianconero. TREQUARTI – « Conceicao è l'obiettivo principale per quanto riguarda la trequarti, per il giocatore la Juve arriverà ad offrire 25 milioni, visto che Tudor lo ritiene un titolare e la sua idea è di giocare con Conceicao e Yildiz dietro la punta, se non dovesse arrivare il portoghese la società virerà su Sancho.

