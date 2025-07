Barcolana e Despar Nord rinnovata la partnership per la 57ma edizione della regata

Barcolana e Despar Nord rinnovano insieme la loro partnership per la 57ª edizione della storica regata, un evento che unisce passione, sport e territorio. Con questo rinnovo, le due eccellenze continuano a condividere valori di sostenibilità e spirito di comunità, rafforzando il legame con il pubblico e promuovendo il mare come simbolo di libertà. Un’occasione imperdibile che promette emozioni indimenticabili per appassionati e visitatori.

TRIESTE - Despar Nord, concessionaria dei marchi Despar, Eurospar e Interspar in Fvg, Veneto, Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna e Lombardia rinnova la collaborazione con la Barcolana, la più grande regata del mondo, in vista della 57ma edizione in programma le prime due settimane di ottobre a. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Barcolana e Despar Nord, rinnovata la partnership per la 57ma edizione della regata.

