Juventus con Vlahovic una separazione inevitabile

La Juventus si trova di fronte a una decisione cruciale: separarsi da Dusan Vlahovic, un attaccante che ormai non rientra più nei piani futuri del club. La questione economica e strategica spinge la dirigenza a considerare la risoluzione anticipata del contratto, in scadenza nel 2026, per alleggerire il bilancio e rianimare il progetto sportivo. Una scelta che potrebbe segnare un nuovo capitolo per i bianconeri.

La Juventus si trova a un bivio con Dusan Vlahovic, il centravanti serbo che non rientra più nei piani del club. La dirigenza bianconera valuta la risoluzione anticipata del contratto, in scadenza nel 2026, per evitare l'oneroso ingaggio da 24 milioni di euro lordi della prossima stagione.

