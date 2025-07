Buriano | da ponte della Gioconda a ponte del boh!

Tra Ponte della Gioconda e Ponte del Boh, il nostro patrimonio si sgretola sotto i nostri occhi, lasciando dietro di sé decenni di fatica e storia. Gualberto, un anno fa sconvolto per un concerto annullato, si trova ora a vivere un episodio che sembra uno scherzo crudele. Il 9 luglio, un celebre violinista, con strumenti da Capogiro, suonerà tra le rovine di ciò che una volta era un simbolo di cultura e tradizione. Ma cosa sta davvero succedendo?

Eccoli qua, a distruggere un pezzo de storia e de fatica cinquant’anni de lavoro, senza manco una parola vera che ce spieghi el senso dello sfacelo. Gualberto, che un anno fa se rodeva per un concerto annullato sul Ponte — una cosa bella organizzata dalla Brigata Aretina dei Monumenti —s’è ritrovato a guardare un evento che pare solo una burla. El 9 luglio, un violinista famoso, che deve essere uno che sona sopra anche i violini Stradivari e magari anche sul cannone de Paganini, s’è esibito sul Ponte. Ma che festa è stata? ‘N c’è stato un vero coinvolgimento della città, niente entusiasmo, e manco el patrocinio della Provincia c’era, roba che pare una presa in giro. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Buriano: da ponte della Gioconda a ponte del boh!

