aifa approva farmaco contro tumore cerebrale infantile

In un passo avanti straordinario nella lotta contro i tumori cerebrali infantili, l'AIFA ha approvato un nuovo farmaco dedicato a combattere il glioma intrinseco del ponte, uno dei tumori più aggressivi e devastanti per i bambini. Ogni anno, in Europa e in Italia, circa 400 piccoli pazienti affrontano questa battaglia, spesso con esiti drammatici. In questo contesto, questa svolta rappresenta una speranza concreta per migliaia di famiglie.

Sono circa 400 i bambini in Europa, 40 in Italia, con un'età media di soli 7 anni, che ogni anno si ammalano di un tumore cerebrale tra i più aggressivi: il glioma diffuso della linea mediana, in particolare il glioma intrinseco del ponte. "Una scuola elementare che scompare ogni anno", sottolinea Maura Massimino, Direttore della Pediatria Oncologica della Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori (INT) di Milano. In questo contesto drammatico, arriva però una notizia che segna un punto di svolta: l'AIFA ha approvato – nella sezione dedicata ai farmaci non di uso corrente – una combinazione terapeutica innovativa, sviluppata proprio all'Istituto Nazionale dei Tumori, che potrà cambiare il destino di questi bambini

