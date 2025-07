LIVE Cobolli-Djokovic 7-6 2-6 5-7 3-3 Wimbledon 2025 in DIRETTA | equilibrio nel 4° set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-SHELTON 30-30 Servizio e dritto! 15-30 Il nastro non ci aiuta in questo punto, rovescio in cross che balla sul net e cade di qua. Attenzione! 15-15 Risposta nei piedi, rovescio aggressivo e dritto vincente Djokovic. 15-0 Prima vincente di Cobolli. 3-3 Tiene a zero la battuta Djokovic. 40-0 Largo di poco il rovescio lungoriga. 30-0 Prima vincente Djokovic. 15-0 Palla corta letta in anticipo, sbaglia la direzione Cobolli e allora il serbo chiude comodamente di volo. 3-2 Altro gran gioco al servizio per il romano! 40-15 Servizio e dritto comodo Cobolli! 30-15 Prima vincente!! 15-15 Non risponde e ci fa un bel regalo Djokovic. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Djokovic 7-6, 2-6, 5-7, 3-3, Wimbledon 2025 in DIRETTA: equilibrio nel 4° set

