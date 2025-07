Cade nella tomba del marito precipitando da un' altezza di due metri

Una scena drammatica quella di questa mattina al cimitero di Casalnuovo, dove una donna, mentre si occupava della lapide del marito, è precipitata da un'altezza di due metri a causa del crollo di una lastra. L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha evitato conseguenze più gravi, ma l’episodio solleva importanti questioni sulla sicurezza delle strutture funerarie e sulla prevenzione. Si attendono aggiornamenti sulle condizioni dell’anziana e sulle cause dell’incidente.

Oggi intorno alle 11.00 del mattino una donna è precipitata nella tomba del cimitero di Casalnuovo mentre puliva la lapide del marito. Una delle lastre ha ceduto come riporta Pozzuolinews 24 e l'anziana ha fatto un volo di due metri. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per sollevare. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

