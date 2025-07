Salah-Eddine resta alla Roma | l’agente smentisce il Feyenoord

Una boccata d’aria fresca per i tifosi della Roma: Salah Eddine resta in giallorosso. L’agente Mo Sinouh ha smontato le voci di un possibile ritorno in Olanda, confermando la volontà del giovane talento di continuare a vestire la maglia romanista. Con l’arrivo di Gasperini, noto per sfruttare al meglio gli esterni, si prospetta un percorso ancora più entusiasmante per Salah Eddine, che punta a lasciare il segno in questa nuova avventura.

Anass Salah-Eddine non lascerà la Roma. A spegnere le voci di un possibile ritorno in Olanda, direzione Feyenoord, è stato l’agente del giocatore, Mo Sinouh. Le parole riportate sul profilo X di Fabrizio Romano. “ Né io né Anass abbiamo parlato con nessuno del Feyenoord ”, ha dichiarato il procuratore, ribadendo la volontà del classe 2001 di restare in giallorosso. L’arrivo di Gasperini, tecnico che fa largo uso degli esterni, rappresenta un’occasione preziosa per il terzino sinistro, arrivato dall’Ajax lo scorso gennaio. “ Anass è felice alla Roma e non vede l’ora di iniziare il ritiro ”, ha aggiunto Sinouh. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Salah-Eddine resta alla Roma: l’agente smentisce il Feyenoord

