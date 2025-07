Acqua Sorical comunica le chiusure notturne programmate a Reggio Calabria

Per garantire un servizio più efficiente e sostenibile, Acqua Sorical ha annunciato le chiusure notturne programmate di alcuni serbatoi a Reggio Calabria durante luglio. Questa misura interesserà diverse zone, dai quartieri centrali alle aree collinari e periferiche, assicurando miglioramenti futuri nel servizio idrico. Restate aggiornati per conoscere le zone coinvolte e come pianificare al meglio le vostre attività quotidiane.

Sorical ha comunicato la chiusura notturna di alcuni serbatoi idrici nel territorio comunale di Reggio Calabria per il mese di luglio. L'interruzione programmata riguarderà serbatoi che servono varie aree densamente popolate anche centrali e zone collinari e periferiche. Questi i quartieri di. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

