Sinner in semifinale a Wimbledon | quando gioca e chi sfiderà?

Jannik Sinner torna a brillare nel prestigioso torneo di Wimbledon, dimostrando una forza e una determinazione sorprendenti dopo il recupero dall'infortunio al gomito. Con una prestazione dominata contro Ben Shelton, l'azzurro si è qualificato per le semifinali, dove aspetta il vincente tra Novak Djokovic e Flavio Cobolli. La sfida promette spettacolo: entrambi gli incontri sono in programma venerdì sul centrale, con il numero uno al mondo pronto a sfidare il suo prossimo avversario.

Missione compiuta: Jannik Sinner rientra alla grande dopo l'infortunio al gomito e domina l'americano Ben Shelton in tre set (7-6 6-4 6-4). Ora è in semifinale a Wimbledon, dove attende il vincente tra Novak Djokovic e l'altro azzurro Flavio Cobolli, l'ultimo quarto di finale in corsa di svolgimento sul Centrale. L'incontro si disputerà , come di consueto nella giornata di venerdì. In entrambe le ipotesi, il numero uno al mondo partirà da favorito. Nel caso in cui si trovasse di fronte Cobolli, si tratterebbe di una storica semifinale tutta italiana, per la prima volta nella storia del Major londinese. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Sinner in semifinale a Wimbledon: quando gioca e chi sfiderà ?

