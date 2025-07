Wimbledon continua per Sinner il n 1 vittorioso contro Shelton e fiducioso | Poco allenamento ma il gomito va bene

Jannik Sinner continua a sorprendere a Wimbledon, confermandosi numero uno e vittorioso contro Shelton. Con poco allenamento alle spalle ma un gomito in netto miglioramento, il giovane talento affronta con fiducia le sfide più impegnative. La sua determinazione e il suo spirito competitivo lo spingono avanti, dimostrando che, anche nelle condizioni più difficili, può emergere come protagonista. E il suo cammino nel torneo promette ancora grandi emozioni.

"Sono contento di questa vittoria. Giocare su questo palcoscenico è un onore. Shelton serve molto forte e sono riuscito a togliergli il servizio due volte in chiusura di set. Il gomito è migliorato molto rispetto a ieri. In partite ad alta tensione cerco di non pensarci. Ieri mi sono allenato poco ma non cerco scuse". Queste le parole di Jannik Sinner, ai microfoni del Campo 1 dell’All England. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Wimbledon continua per Sinner, il n. 1 vittorioso (contro Shelton) e fiducioso: “Poco allenamento ma il gomito va bene”

