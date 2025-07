Andrea Cavallari evaso qualcuno può averlo aiutato nella fuga | l' inchiesta si allarga dubbi sui complici

L’evaso Andrea Cavallari, fuggito poco dopo la laurea, potrebbe aver ricevuto aiuto da complici ancora sconosciuti. L’inchiesta si amplia e si indaga ora sui possibili complici coinvolti nel favoreggiamento. Chi sono i sospettati e quanto si avvicina questa vicenda a un intreccio di segreti e colpi di scena? Le risposte potrebbero cambiare tutto, rivelando una rete di collaborazioni inattese.

Evaso dopo la laurea, Andrea Cavallari potrebbe avere dei complici. Si apre il fascicolo per favoreggiamento: chi sono i sospettati. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Andrea Cavallari evaso, qualcuno può averlo aiutato nella fuga: l'inchiesta si allarga, dubbi sui complici

In questa notizia si parla di: andrea - cavallari - evaso - complici

L’ultimo pranzo di Andrea Cavallari: brindisi e sorrisi, poi è sparito nel cuore di Bologna - In un breve momento di gioia e condivisione, quattro amici si erano ritrovati nel cuore di Bologna per celebrare un traguardo importante, la laurea di Andrea Cavallari.

Continuano le ricerche di Andrea Cavallari, il 26enne condannato per la strage di Corinaldo, evaso dopo la concessione di un permesso per necessità da ormai sei giorni dal carcere della Dozza. La Procura di Bologna, con il pm Andrea De Feis, ha aperto Vai su Facebook

Andrea Cavallari evaso dopo la laurea, si indaga sui complici: c’è l’ipotesi di un telefonino in…; Bologna con il fiato sospeso per l’evasione di Andrea Cavallari. L’ultima pista: fuga verso Est; L'evasione di Andrea Cavallari a Bologna, l'inchiesta si allarga: «Il sospetto di un telefono in carcere per pianificare la fuga e l'aiuto di complici».

Andrea Cavallari evaso dopo la laurea, si indaga sui complici: c’è l’ipotesi di un telefonino in carcere - L'uomo condannato per la strage di Corinaldo è fuggito dopo la laurea. Come scrive ilfattoquotidiano.it

L’evasione di Andrea Cavallari, la fuga e i sospetti: dai telefoni in carcere ai complici nell’ombra - Andrea Cavallari, condannato per la strage di Corinaldo, è evaso la scorsa settimana dopo un permesso per la laurea ... Riporta fanpage.it