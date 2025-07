Occupazione femminile parte il tavolo permanente Raia PD | Necessario per migliorare l’occupazione delle donne

Con grande entusiasmo, annuncio l’approvazione del tavolo permanente sull’occupazione femminile in Campania, un passo strategico per promuovere pari opportunità e rafforzare il ruolo delle donne nel mercato del lavoro. Questo nuovo strumento, nato dalla proposta di Raia e sostenuto dal Consiglio regionale, sarà un acquisto importante per ascoltare, rappresentare e coinvolgere tutti i soggetti interessati. La sfida ora è trasformare questa occasione in risultati concreti per le donne campane.

Raia: “Tavolo permanente sull’occupazione femminile in Campania approvato dal Consiglio regionale su mia proposta”. Napoli, 09.07.2025 – “Il tavolo permanente sull’occupazione femminile in Campania approvato dal Consiglio regionale su mia proposta sarà uno strumento di partecipazione, rappresentanza ed elaborazione di proposte e strategie dei soggetti che ne faranno parte. A partire dal mondo sindacale, che ringrazio per la sollecitazione, ne faranno parte le associazioni di categoria e della cooperazione, gli ordini professionali della materia e gli organismi di parità e politiche di genere, che saranno impegnati a promuovere politiche del lavoro in ottica di genere, per migliorare la condizione occupazionale delle donne nella nostra regione”. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Occupazione femminile in Campania, dati da brividi: tavolo permanente in Consiglio regionale - In Campania, l’occupazione femminile presenta dati allarmanti. Per affrontare questa emergenza, il Consiglio regionale ha istituito un tavolo permanente dedicato, accogliendo la proposta dei sindacati Cgil, Cisl e Uil.

