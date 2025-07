Cucciola di cane abbandonata in piazza appello per trovare l' autore del gesto

Un gesto di crudeltà che non può passare inosservato: una cucciola abbandonata in piazza Castello a Poggio Renatico tra le 10 e le 10.20 di mercoledì mattina. Un individuo a bordo di un SUV Mercedes nero ha lasciato quel piccolo cuore senza possibilità di rintracciamento, essendo sprovvista di microchip. È un appello urgente per scoprire l’autore di questo gesto e offrire alla piccola un futuro migliore. Iscriviti al canale WhatsApp di...

Un altro abbandono. Mercoledì mattina, tra le 10 e le 10.20, in piazza Castello a Poggio Renatico un individuo a bordo di un suv Mercedes nero ha abbandonato una cagnetta: animale, tra l’altro, sprovvisto di microchip per rintracciare il proprietario. Iscriviti al canale WhatsApp di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

In questa notizia si parla di: piazza - cucciola - cane - abbandonata

Abbandonata e dimenticata da tutti, il cane Maya non sapeva cosa significasse essere amata Vai su Facebook

Cucciola di cane abbandonata in piazza, appello per trovare l'autore del gesto; Cagnolina abbandonata a Poggio Renatico. Polizia locale sulle tracce del colpevole; Cuccioli di cane abbandonati senza cibo e acqua nella casa disabitata.

Cagnolina abbandonata a Poggio Renatico. Polizia locale sulle tracce del colpevole - Poggio Renatico Piccola, indifesa e ancora negli occhi conserva il terrore per un episodio dai caratteri decisamente fuori dall’umano. Scrive msn.com

La storia di Dea, cucciola di cane abbandonata e malata in cerca di una ... - Viene abbandonata in mezzo a una strada, trova una nuova famiglia, ma scopre di avere una grave patologia e rimane senza una casa. Come scrive laprovinciapavese.gelocal.it