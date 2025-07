Quando ‘Rock Around the Clock’ divenne una canzone cult e sconvolse il mondo

Quando "Rock Around the Clock" di Bill Haley & His Comets entrò in studio il 12 aprile 1954, nessuno poteva prevedere che avrebbe rivoluzionato il mondo della musica. Scritta due anni prima da Max Freedman e James Myers, questa canzone divenne un'icona cult, simbolo del rock'n'roll e motore di una vera rivoluzione culturale. La sua ascesa, lenta ma inarrestabile, avrebbe segnato per sempre il panorama musicale globale. La canzone è diventata un inno senza tempo, capace di unire generazioni e cambiare idee.

