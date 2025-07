Le notizie più importanti di oggi 9 luglio 2025 a Latina e in provincia

Scopri le notizie più cruciali di oggi, 9 luglio 2025, a Latina e provincia: un giorno ricco di eventi che hanno animato il territorio pontino. Dalla tragedia al crollo al ristorante Essenza di Terracina alle storie di successo e innovazione, ti aggiorniamo sui fatti salienti che hanno segnato questa giornata. Restate con noi per un approfondimento completo delle vicende che stanno facendo parlare la nostra comunità.

Le notizie di oggi a Latina e in provincia: un riepilogo di questa giornata di mercoledì 9 luglio, attraverso i fatti e le storie più importanti che hanno interessato il territorio pontino e le zone vicine. - Crollo al ristorante Essenza di Terracina, in un attimo il disastro: "In ginocchio. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Le notizie più importanti di oggi 16 maggio 2025 a Latina e in provincia - Il 16 maggio 2025, Latina e la sua provincia si trovano al centro di eventi significativi. Dalle vicende di cronaca ai progetti locali, ecco un riepilogo delle notizie più rilevanti che hanno segnato la giornata, tra cui un episodio di aggressione e rapina in un parcheggio.

Al via il 14 Luglio i nuovi interventi di disinfestazione contro le zanzare in tutta la città compresi i borghi Leggi qui quando sarà effettuata nella tua zona e le indicazioni da seguire https://www.comune.latina.it/notizie/disinfestazione-adulticida-zanzare-luglio Vai su Facebook

Stop al servizio idrico a Latina il 9 e 10 luglio: orari e elenco dei Comuni dove manca l’acqua - Sei Comuni tra Latina e provincia restano senz'acqua dalle ore 15:30 di oggi 9 luglio al mattino di giovedì 10 luglio ... fanpage.it scrive

Le notizie più importanti di oggi 1° luglio 2025 a Latina e in provincia - Qui il riepilogo di questo martedì attraverso i principali fatti e le storie che hanno interessato il territorio pontino, e le zone limitrofe ... Lo riporta latinatoday.it