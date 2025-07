Basilicata vasto incendio a Metaponoto | turisti evacuati via mare | Intossicato un bambino di otto mesi

Un vasto incendio sta devastando Metaponto, in Basilicata, mettendo in allerta residenti e turisti. Il forte vento ostacola gli sforzi di spegnimento, mentre, in un'operazione di emergenza, alcuni vacanzieri sono stati evacuati via mare. Purtroppo, un bambino di otto mesi è stato intossicato, evidenziando la gravità della situazione. La regione si mobilita per contenere il disastro e tutelare chi si trova nel cuore dell’emergenza.

Il forte vento sta creando disagi nello spegnimento delle fiamme che stanno interessando una zona dove ci sono diversi campeggi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Basilicata, vasto incendio a Metaponoto: turisti evacuati via mare | Intossicato un bambino di otto mesi

