Ancelotti condannato a un anno per frode fiscale in Spagna

Carlo Ancelotti, il celebre allenatore italiano, si trova al centro di una recente controversia legale in Spagna. Condannato a un anno di carcere e a una multa salata per frode fiscale del 2014, il suo caso ha suscitato scalpore nel mondo dello sport e non solo. La sentenza, che distingue tra i due anni considerati, apre un dibattito sulla gestione fiscale delle stelle del calcio. Ma quali sono le implicazioni di questa vicenda?

Carlo Ancelotti è stato condannato in Spagna a un anno di carcere per frode fiscale relativa all'anno 2014, mentre è stato assolto per il 2015. La Sezione 30 del Tribunale provinciale di Madrid lo ha condannato, sempre in relazione alla frode del 2014, anche a una multa di 386.361,93 euro e alla. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

In questa notizia si parla di: condannato - anno - frode - ancelotti

Gerard Depardieu condannato a un anno e mezzo per violenza sessuale - Gerard Depardieu, celebre attore francese di 76 anni, è stato condannato a 18 mesi di carcere con la condizionale per violenza sessuale.

? Carlo Ancelotti condannato a 1 anno per frode fiscale (400k€) sul 2014 al Real Madrid. Non andrà in carcere grazie alla sospensione condizionale. Ha già versato 1,5 mln come risarcimento. #Ancelotti #FrodeFiscale #RealMadrid #Calcio Vai su X

Ancelotti condannato a un anno di carcere in Spagna. Carlo Ancelotti è stato giudicato colpevole di frode fiscale per l’anno 2014, quando allenava il Real Madrid. Assolto invece per l’anno successivo. Dovrà pagare anche una multa di 386 mila euro. Niente c Vai su Facebook

Carlo Ancelotti condannato in Spagna per frode fiscale: 1 anno con la condizionale; Spagna, Carlo Ancelotti condannato a un anno di carcere per frode fiscale; Ancelotti condannato a un anno di carcere per frode fiscale.

Ancelotti condannato a un anno per frode fiscale a Madrid - Il tribunale di Madrid ha condannato Carlo Ancelotti a un anno di reclusione, con la condizionale, per frode fiscale. Scrive libero.it

Frode fiscale in Spagna: Ancelotti condannato a un anno di carcere (con pena sospesa) - "Io non ho mai avuto alcuna intenzione di frodare il fisco spagnolo, mai”, aveva detto Ancelotti rispondendo alle domande dell’accusa nel processo celebrato il 2 aprile scorso. Segnala gazzetta.it