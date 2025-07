Renzi saluta Mondadori dopo le critiche di Pier Silvio Berlusconi La libertà ha un prezzo

Dopo le recenti critiche di Pier Silvio Berlusconi a Matteo Renzi, si infiamma il dibattito politico e mediatico in Italia. Tra accuse e difese, il leader di Italia Viva risponde con fermezza e stile, dimostrando ancora una volta quanto la scena pubblica sia un palcoscenico di passioni e strategie. Renzi, così, sceglie di salutare Mondadori, una mossa che aggiunge un nuovo capitolo a questa intricata vicenda.

L'amministratore delegato di Mediase t Pier Silvio Berlusconi loda Meloni e critica Matteo Renzi ("ha perso credibilità e peso politico"), il leader di Italia Viva si risente e saluta Mondadori (sempre una proprietà Fininvest-Berlusoni, presieduta da Marina Berlusconi ). Tramite un post su X il politico dichiara: "Trovo inopportuno l'aggressione alla persona. Ma non sono un mediocre come tanti altri e dunque appena ho letto le dichiarazioni del ceo di Mediaset ho comunicato formalmente alla Mondadori, società della famiglia Berlusconi per la quale ho scritto gli ultimi libri, che interrompo da oggi ogni collaborazione.