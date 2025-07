Iniziativa con falchi e civette in palestra gli animalisti insorgono

di sospendere immediatamente l’evento, sottolineando i rischi per il benessere degli animali e la sensibilità della comunità. Un dibattito acceso tra chi vede in questa iniziativa un modo originale di connettersi con la natura e chi invece denuncia pratiche insensibili e potenzialmente dannose. La situazione mette in luce l’importanza di rispettare gli equilibri tra intrattenimento e tutela animale, lasciando aperta la questione su come promuovere iniziative eco-sostenibili e rispettose.

Una palestra di Prato ha annunciato un'iniziativa che prevede la presenza di falchi e civette. Ma la sezione pratese della LAV ha esternato il proprio parere contrario, inoltrando tramite i propri legali una diffida formale alla palestra in questione e alle autorità competenti e chiedendo il. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

