Gli Usa per la prima volta alla riunione dei Volenterosi | l’Italia mette a segno un altro successo diplomatico

Gli Stati Uniti fanno il loro debutto ufficiale alla riunione dei Volenterosi, segnando un traguardo diplomatico importante per l’Italia. Con la presenza dell’inviato speciale del presidente Trump, il generale Keith Kellogg, questa partecipazione rappresenta un segnale forte di collaborazione internazionale e di impegno condiviso per la ricostruzione dell’Ucraina. È la prima volta che la Coalizione accoglie gli USA, consolidando così un percorso di cooperazione strategica che promette di rafforzare ulteriormente gli sforzi comuni.

Parteciperà anche l'inviato speciale del presidente Trump e capodelegazione Usa alla Conferenza internazionale per la ricostruzione dell'Ucraina, il generale Keith Kellogg, alla riunione dei Volenterosi che si svolgerà a margine della Conferenza che si apre domani a Roma. È la prima volta che gli Stati Uniti prendono parte al formato della Coalizione, in linea con quanto sin dall'inizio della creazione del gruppo è stato fortemente auspicato dall'Italia. Anche gli Usa alla riunione dei Volenterosi: è la prima volta. La riunione si terrà venerdì. Oltre che con la premier Giorgia Meloni, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e Kellogg, il premier britannico Keir Starmer e il presidente francese Emmanuel Macron si collegheranno anche con gli leader della coalizione presenti a Roma, il cancelliere tedesco Merz e il premier polacco Tusk.

