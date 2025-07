Flavio a Temptation Island Play boy? No altruista

Flavio Ubirti sta catturando l’attenzione di tutti a Temptation Island, il reality che mette alla prova sentimenti e tentazioni. Il giovane playboy di Figline Valdarno, classe 2001, si sta distinguendo per la sua personalità determinata e un po’ sfuggente. Ma cosa ci riserverà il prossimo episodio? Resta con noi per scoprire come evolverà questa avvincente avventura sentimentale, tra passioni e sorprese inaspettate.

Figline Valdarno (Firenze), 9 luglio 2025 –«E' proprio il personaggio del momento, Flavio» ci dice Niccolò Ungheria, il più caro amico di Flavio Ubirti, il tentatore, classe 2001, che a Temptation Island sta facendo furore. E chissà cosa ci dobbiamo aspettare domani sera (giovedì 10 luglio), per la seconda puntata del reality, che andrà in onda in prima serata su Canale 5. Un'amicizia «speciale e non facile da raccontare», quella di Niccolò con Flavio, che dura da dieci anni. Una conoscenza nata in prima superiore all'Istituto tecnico, entrambi sono di Figline Valdarno, anche se Niccolò vive in una frazione poco distante dal centro.

